Фигурантам дела об отравлении "Мистером сидром" вынесли приговоры - РИА Новости, 22.09.2025
11:21 22.09.2025
Фигурантам дела об отравлении "Мистером сидром" вынесли приговоры
САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары приговорил двоих фигурантов дела об отравлении напитком "Мистер сидр", от которого погибли 50 человек, к 8 до 9 годам колонии общего режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Одному из подсудимых - 8 лет колонии общего режима, второму - 9 лет колонии общего режима, с учетом срока нахождения под стражей", - сказали в пресс-службе. Производителям напитка Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну предъявлено обвинение в производстве и реализации спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба фигуранта признали вину частично, не согласившись с обвинением в части сговора группой лиц при производстве напитка. Гособвинитель в прениях просил суд назначить обоим по 9 лет 9 месяцев лет колонии общего режима. Обвиняемые в суде сообщали, что не знали, что использованный для изготовления напитка спирт оказался метанолом. По словам фигурантов, у спирта не было никакой сопроводительной документации, а проверяли его "народными методами": поджигали и смотрели, горит ли он синим пламенем - это якобы было доказательством хорошего качества спирта. Ранее Генпрокуратура сообщала, что в 2023 году фигуранты организовали в Самаре производство сидра для его последующей реализации. Для сокращения технических расходов и временных затрат соучастники заменили естественную технологию создания напитка на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта. С мая по июнь 2023 года было куплено не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции – фигуранты этого дела ранее были осуждены к реальным срокам. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении около 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр " и "Лето сидр ". В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали.
САРАТОВ, 22 сен - РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары приговорил двоих фигурантов дела об отравлении напитком "Мистер сидр", от которого погибли 50 человек, к 8 до 9 годам колонии общего режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Одному из подсудимых - 8 лет колонии общего режима, второму - 9 лет колонии общего режима, с учетом срока нахождения под стражей", - сказали в пресс-службе.
Производителям напитка Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну предъявлено обвинение в производстве и реализации спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба фигуранта признали вину частично, не согласившись с обвинением в части сговора группой лиц при производстве напитка. Гособвинитель в прениях просил суд назначить обоим по 9 лет 9 месяцев лет колонии общего режима.
Обвиняемые в суде сообщали, что не знали, что использованный для изготовления напитка спирт оказался метанолом. По словам фигурантов, у спирта не было никакой сопроводительной документации, а проверяли его "народными методами": поджигали и смотрели, горит ли он синим пламенем - это якобы было доказательством хорошего качества спирта.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что в 2023 году фигуранты организовали в Самаре производство сидра для его последующей реализации. Для сокращения технических расходов и временных затрат соучастники заменили естественную технологию создания напитка на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта.
С мая по июнь 2023 года было куплено не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции – фигуранты этого дела ранее были осуждены к реальным срокам. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении около 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр " и "Лето сидр ". В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали.
