05:17 22.09.2025 (обновлено: 07:33 22.09.2025)
Крейсер "Архангельск" поразил условного противника в Баренцевом море
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по условному противнику в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северного флота. "В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" Северного флота поразил в Баренцевом море мишень, имитирующую надводный корабль условного противника. Практическая стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, расположенной на удалении около 200 километров, была выполнена из подводного положения", - говорится в сообщении. В пресс-службе Северного флота добавили, что, по данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием. Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку, уточнила пресс-служба. В пресс-службе подчеркнули, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил. Атомный подводный крейсер "Архангельск" является кораблем проекта 885М "Ясень-М". Он был заложен в 2015-м и спущен на воду в конце ноября 2023 года. В декабре 2024 года принят в состав ВМФ России. Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по условному противнику в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северного флота.
"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" Северного флота поразил в Баренцевом море мишень, имитирующую надводный корабль условного противника. Практическая стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, расположенной на удалении около 200 километров, была выполнена из подводного положения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Северного флота добавили, что, по данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием.
Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку, уточнила пресс-служба.
В пресс-службе подчеркнули, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.
Атомный подводный крейсер "Архангельск" является кораблем проекта 885М "Ясень-М". Он был заложен в 2015-м и спущен на воду в конце ноября 2023 года. В декабре 2024 года принят в состав ВМФ России.
Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.
