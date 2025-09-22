https://ria.ru/20250922/strelba-2043431113.html
Крейсер "Архангельск" поразил условного противника в Баренцевом море
Крейсер "Архангельск" поразил условного противника в Баренцевом море - РИА Новости, 22.09.2025
Крейсер "Архангельск" поразил условного противника в Баренцевом море
Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по условному противнику в Баренцевом море, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по условному противнику в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северного флота. "В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" Северного флота поразил в Баренцевом море мишень, имитирующую надводный корабль условного противника. Практическая стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, расположенной на удалении около 200 километров, была выполнена из подводного положения", - говорится в сообщении. В пресс-службе Северного флота добавили, что, по данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием. Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку, уточнила пресс-служба. В пресс-службе подчеркнули, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил. Атомный подводный крейсер "Архангельск" является кораблем проекта 885М "Ясень-М". Он был заложен в 2015-м и спущен на воду в конце ноября 2023 года. В декабре 2024 года принят в состав ВМФ России. Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по условному противнику в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северного флота.
"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" Северного флота поразил в Баренцевом море
мишень, имитирующую надводный корабль условного противника. Практическая стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, расположенной на удалении около 200 километров, была выполнена из подводного положения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Северного флота добавили, что, по данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием.
Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку, уточнила пресс-служба.
В пресс-службе подчеркнули, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.
Атомный подводный крейсер "Архангельск" является кораблем проекта 885М "Ясень-М". Он был заложен в 2015-м и спущен на воду в конце ноября 2023 года. В декабре 2024 года принят в состав ВМФ России
Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.