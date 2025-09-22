https://ria.ru/20250922/strany-2043598867.html

Менее трети членов ООН поддержали обвинения Эстонии в адрес России

ООН, 22 сен – РИА Новости. Только 50 из 193 стран-членов ООН стран поддержали обвинения Эстонии в адрес РФ в якобы нарушении воздушного пространства страны, передает корреспондент РИА Новости. Заявление "от имени правительств" ряда стран зачитал на пресс-подходе в штаб-квартире ООН глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Всего его поддержали представители лишь 50 стран (включая, соответственно, Эстонию) и делегация Евросоюза. В зачитанном заявлении Цахкна бездоказательно обвинил РФ в инциденте, назвав его "опасной эскалацией". К заявлению, помимо стран-членов ЕС, присоединились в том числе и США. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

