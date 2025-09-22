https://ria.ru/20250922/starmer-2043429790.html
В Британии раскрыли, какой подарок Стармер преподнес России
В Британии раскрыли, какой подарок Стармер преподнес России

Премьер Великобритании Кир Стармер должен понять, что нынешнее правительство в Лондоне делает "подарок Китаю и России", ослабляя влияние страны в ООН, пишет... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T04:56:00+03:00
2025-09-22T04:56:00+03:00
2025-09-22T04:56:00+03:00
в мире
россия
великобритания
китай
кир стармер
крейг мюррей
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034637829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06e174804b64dc4c690fb20dd2f87bd7.jpg
МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер должен понять, что нынешнее правительство в Лондоне делает "подарок Китаю и России", ослабляя влияние страны в ООН, пишет таблоид Daily Express со ссылкой на отчет межпартийного комитета по иностранным делам."Правительство сэра Кира Стармера было предупреждено (Межпартийным комитетом по иностранным делам. — Прим. Ред.), что Британия делает "подарок Китаю и России", ослабляя влияние страны в Организации Объединенных Наций", — говорится в материале.Британские парламентарии, как следует из статьи, встревожены сокращением бюджета МИД королевства, что, по их мнению, ведет к уступке влияния Пекину и Москве."Они (Парламентарии. — Прим. Ред.) хотят, чтобы Великобритания не выпадала из важных дискуссий, направленных на продвижение британских ценностей", — отмечается в материале.В июне бывший британский дипломат Крейг Мюррей заявил в интервью РИА Новости, что жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в "военной готовности" по отношению к России.В Кремле не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд. Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой.
россия
великобритания
китай
В Британии раскрыли, какой подарок Стармер преподнес России
