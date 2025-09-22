Рейтинг@Mail.ru
22.09.2025
04:56 22.09.2025
В Британии раскрыли, какой подарок Стармер преподнес России
в мире
россия
великобритания
китай
кир стармер
крейг мюррей
владимир путин
оон
МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер должен понять, что нынешнее правительство в Лондоне делает "подарок Китаю и России", ослабляя влияние страны в ООН, пишет таблоид Daily Express со ссылкой на отчет межпартийного комитета по иностранным делам."Правительство сэра Кира Стармера было предупреждено (Межпартийным комитетом по иностранным делам. — Прим. Ред.), что Британия делает "подарок Китаю и России", ослабляя влияние страны в Организации Объединенных Наций", — говорится в материале.Британские парламентарии, как следует из статьи, встревожены сокращением бюджета МИД королевства, что, по их мнению, ведет к уступке влияния Пекину и Москве."Они (Парламентарии. — Прим. Ред.) хотят, чтобы Великобритания не выпадала из важных дискуссий, направленных на продвижение британских ценностей", — отмечается в материале.В июне бывший британский дипломат Крейг Мюррей заявил в интервью РИА Новости, что жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в "военной готовности" по отношению к России.В Кремле не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд. Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой.
россия
великобритания
китай
в мире, россия, великобритания, китай, кир стармер, крейг мюррей, владимир путин, оон
В мире, Россия, Великобритания, Китай, Кир Стармер, Крейг Мюррей, Владимир Путин, ООН
В Британии раскрыли, какой подарок Стармер преподнес России

DE: Британия делает подарок России и Китаю, ослабляя свое влияние в ООН

МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер должен понять, что нынешнее правительство в Лондоне делает "подарок Китаю и России", ослабляя влияние страны в ООН, пишет таблоид Daily Express со ссылкой на отчет межпартийного комитета по иностранным делам.
"Правительство сэра Кира Стармера было предупреждено (Межпартийным комитетом по иностранным делам. — Прим. Ред.), что Британия делает "подарок Китаю и России", ослабляя влияние страны в Организации Объединенных Наций", — говорится в материале.
Британские парламентарии, как следует из статьи, встревожены сокращением бюджета МИД королевства, что, по их мнению, ведет к уступке влияния Пекину и Москве.
"Они (Парламентарии. — Прим. Ред.) хотят, чтобы Великобритания не выпадала из важных дискуссий, направленных на продвижение британских ценностей", — отмечается в материале.
В июне бывший британский дипломат Крейг Мюррей заявил в интервью РИА Новости, что жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в "военной готовности" по отношению к России.
В Кремле не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд. Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой.
В миреРоссияВеликобританияКитайКир СтармерКрейг МюррейВладимир ПутинООН
 
 
