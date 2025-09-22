Рейтинг@Mail.ru
США поставят Украине комплекты спутникового интернета Starlink - РИА Новости, 22.09.2025
23:47 22.09.2025
США поставят Украине комплекты спутникового интернета Starlink
США поставят Украине комплекты спутникового интернета Starlink
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
илон маск
spacex
государственный департамент сша
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Госдепартамент США заключил с компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины, выяснило РИА Новости из данных портала госзакупок США. "19AQMM25F1270 - место исполнения: Украина - $8 209 572", - говорится в уведомлении о присуждении контракта. Контракт был заключён 2 сентября и действует до 30 октября 2026 года. Отдельно предусмотрено 348,5 тысячи долларов на поставку комплектов Starlink в Госдепартамент в Вашингтоне. В уведомлении не уточняется, будут ли комплекты направлены на Украину непосредственно для использования на поле боя, хотя американская компания с 2022 года остаётся основным поставщиком спутникового интернета для вооружённых сил страны. Кроме того, на сайте SpaceX говорится, что контракт включает поставку комплектов Starlink Performance (Gen 2) с тарифами Priority или Mobile Priority для правительства США. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), илон маск, spacex, государственный департамент сша
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Илон Маск, SpaceX, Государственный департамент США
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Госдепартамент США заключил с компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX контракт на 8,2 миллиона долларов на поставку комплектов спутникового интернета Starlink для Украины, выяснило РИА Новости из данных портала госзакупок США.
"19AQMM25F1270 - место исполнения: Украина - $8 209 572", - говорится в уведомлении о присуждении контракта.
Контракт был заключён 2 сентября и действует до 30 октября 2026 года. Отдельно предусмотрено 348,5 тысячи долларов на поставку комплектов Starlink в Госдепартамент в Вашингтоне.
В уведомлении не уточняется, будут ли комплекты направлены на Украину непосредственно для использования на поле боя, хотя американская компания с 2022 года остаётся основным поставщиком спутникового интернета для вооружённых сил страны.
Кроме того, на сайте SpaceX говорится, что контракт включает поставку комплектов Starlink Performance (Gen 2) с тарифами Priority или Mobile Priority для правительства США.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. С 2019 года на орбиту выведено более 7,8 тысячи аппаратов, число пользователей превысило шесть миллионов в более чем 100 странах, причём за последний год к сети присоединились 42 новые страны, по данным компании.
Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине
