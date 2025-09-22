https://ria.ru/20250922/ssha-2043631425.html

В Белом доме не ответили на вопрос о признании России спонсором терроризма

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник воздержалась от прямого ответа на провокационный вопрос одной из журналисток о том, поддерживает ли президент США Дональд Трамп признание России государством-спонсором терроризма за якобы причастность Москвы к "похищению" украинских детей. "Мне нечего сообщить вам по этому поводу", — заявила Левитт в ходе брифинга, воздержавшись от дополнительных комментариев по данной теме. Двухпартийная группа американских сенаторов 11 сентября представила законопроект, определяющий Россию и Белоруссию как "государства-спонсоры терроризма" из-за якобы похищения украинских детей, а также предполагающий усиленное санкционное давление. В настоящее время только Куба, Иран, КНДР и Сирия признаны "государствами - спонсорами терроризма" в соответствии с законодательством США. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством - спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к странам - спонсорам терроризма об отношениях между государствами можно забыть. Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается. Список из 339 несовершеннолетних украинцев, переданных в Стамбуле делегацией Киева, стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей, заявляла в июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Более сотни детей, которые приписывали России как "похищенных", на самом деле нашлись в Германии, позже сообщала она.

