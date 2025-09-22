Университет долины Юта начал независимое расследование убийства Кирка
UVU объявил о начале независимого расследования убийства Кирка
© AP Photo / Alex GoodlettСотрудник полиции на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
Сотрудник полиции на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Университет долины Юта (UVU) в США, где на массовом мероприятии был убит консервативный политик и активист Чарли Кирк, объявил о начале всеобъемлющего независимого расследования этого убийства с привлечением внешней организации.
"Мы считаем, что выводы всеобъемлющего независимого расследования третьей стороной этого целенаправленного акта насилия дадут ценные идеи о том, как кампусы могут улучшить меры реагирования и готовности в будущем. Мы включим эти выводы в наши меры по усилению и улучшению техники методов обеспечения безопасности для UVU и всей системы высшего образования Юты", - говорится в заявлении президента университета Астрид Туминес, опубликованном на сайте образовательного учреждения.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в костюме, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером * и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
