https://ria.ru/20250922/ssha-2043622602.html

Журналистка из США потребует от жены Макрона подтвердить пол на экспертизе

Журналистка из США потребует от жены Макрона подтвердить пол на экспертизе - РИА Новости, 22.09.2025

Журналистка из США потребует от жены Макрона подтвердить пол на экспертизе

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что потребует прохождения супругой французского президента Эммануэля Макрона Брижит независимой экспертизы для... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T22:03:00+03:00

2025-09-22T22:03:00+03:00

2025-09-22T22:03:00+03:00

в мире

франция

сша

европа

кэндис оуэнс

брижит макрон

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030769354_0:0:2368:1332_1920x0_80_0_0_9c360cd970472f8029ed67a63fe1f36d.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что потребует прохождения супругой французского президента Эммануэля Макрона Брижит независимой экспертизы для определения ее первоначальной половой принадлежности. Ранее адвокат четы Макронов Том Клэр заявил, что они готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной. "Это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят... Сбор доказательства по требованию суда не позволяет Брижит просто "предоставить" доказательства", - говорится в заявлении Оуэнс изданию Daily Mail. Журналистка указала на то, что доказательства должны быть проверены в независимом порядке. "Мы собираемся потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача. Мы хотим доступа к ее медицинской карте", - добавила она. По словам источника, если дело Макрон войдет в стадию сбора доказательств, Оуэнс запросит повесткой медицинские документы супруги президента Франции. В дальнейшем она потребует прохождения Брижит независимой экспертизы. Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на неё в суд за клевету. В июле газета Financial Times сообщила, что Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс за клевету. Она заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть". В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.

https://ria.ru/20250819/makron-2036024625.html

https://ria.ru/20250818/espch-2036029570.html

франция

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, сша, европа, кэндис оуэнс, брижит макрон, эммануэль макрон