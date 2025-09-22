Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о планируемой встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
20:44 22.09.2025 (обновлено: 21:51 22.09.2025)
В МИД рассказали о планируемой встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
в мире
россия
марко рубио
оон
сергей вершинин
сша
нью-йорк (город)
сергей лавров
ООН, 22 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется, "повестка большая", сообщил РИА Новости на полях Генассамблеи замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Она планируется, повестка большая... Сама по себе встреча важная", - сказал Вершинин в ответ на вопрос РИА Новости о встрече.
россия
сша
нью-йорк (город)
в мире, россия, марко рубио, оон, сергей вершинин, сша, нью-йорк (город), сергей лавров, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Марко Рубио, ООН, Сергей Вершинин, США, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН
ООН, 22 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется, "повестка большая", сообщил РИА Новости на полях Генассамблеи замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Она планируется, повестка большая... Сама по себе встреча важная", - сказал Вершинин в ответ на вопрос РИА Новости о встрече.
