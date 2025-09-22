https://ria.ru/20250922/ssha-2043614382.html

В МИД рассказали о планируемой встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН

ООН, 22 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется, "повестка большая", сообщил РИА Новости на полях Генассамблеи замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Она планируется, повестка большая... Сама по себе встреча важная", - сказал Вершинин в ответ на вопрос РИА Новости о встрече.

