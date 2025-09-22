Рейтинг@Mail.ru
Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 22.09.2025 (обновлено: 21:18 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/ssha-2043614098.html
Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ
Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ
Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа относительно предложения Владимира Путина продолжить исполнять Договор о стратегических наступательных... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T20:42:00+03:00
2025-09-22T21:18:00+03:00
дональд трамп
в мире
сша
владимир путин
россия
договор снв-3
вооруженные силы рф
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0a1627a628df68bb06c5b5872704c6c.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа относительно предложения Владимира Путина продолжить исполнять Договор о стратегических наступательных вооружениях после истечения его срока."Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему", — заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.В понедельник Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.По его словам, система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями сейчас полностью разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Россия же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, однако ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.Президент подчеркнул, что Россия строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем.
https://ria.ru/20250408/dogovor-2009779472.html
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043611033.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177130_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e35561052ab8cab1fd6d7ed432b8e2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, в мире, сша, владимир путин, россия, договор снв-3, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
Дональд Трамп, В мире, США, Владимир Путин, Россия, Договор СНВ-3, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ

Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ и выскажется о нем позже

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа относительно предложения Владимира Путина продолжить исполнять Договор о стратегических наступательных вооружениях после истечения его срока.
«
"Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему", — заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ)
8 апреля, 01:23
В понедельник Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.
По его словам, система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями сейчас полностью разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Россия же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, однако ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.
Президент подчеркнул, что Россия строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем.
Путин о готовности России соблюдать ДСНВ в течение года после истечения - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Мировые СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ
Вчера, 20:14
 
Дональд ТрампВ миреСШАВладимир Путин — президент РоссииРоссияДоговор СНВ-3Вооруженные силы РФВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала