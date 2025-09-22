https://ria.ru/20250922/ssha-2043614098.html

Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа относительно предложения Владимира Путина продолжить исполнять Договор о стратегических наступательных вооружениях после истечения его срока."Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему", — заявила пресс-секретарь Каролин Левитт.В понедельник Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.По его словам, система российско-американских отношений в области контроля за вооружениями сейчас полностью разрушена, а стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за желания стран Запада обрести превосходство. Россия же последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы такого контроля, однако ее идеи в области стратегической безопасности не получили внятного отклика.Президент подчеркнул, что Россия строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем.

