Трамп встретится с Зеленским, руководством Аргентины и Катара

Трамп встретится с Зеленским, руководством Аргентины и Катара - РИА Новости, 22.09.2025

Трамп встретится с Зеленским, руководством Аргентины и Катара

Президент США Дональд Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Владимиром Зеленским, а также руководством Аргентины, Катара и ЕС, заявила в... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T20:20:00+03:00

2025-09-22T20:20:00+03:00

2025-09-22T21:29:00+03:00

НЬЮ-ЙОРК, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Владимиром Зеленским, а также руководством Аргентины, Катара и ЕС, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент также проведёт двусторонние встречи с Генеральным секретарём ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза. Позже в этот же день президент также проведёт многостороннюю встречу с Катаром", - заявила Левитт на брифинге.Также у Трампа планируются встречи с руководством Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании, отметила она.

