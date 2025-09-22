Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретится с Зеленским, руководством Аргентины и Катара - РИА Новости, 22.09.2025
20:20 22.09.2025 (обновлено: 21:29 22.09.2025)
Трамп встретится с Зеленским, руководством Аргентины и Катара
Президент США Дональд Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Владимиром Зеленским, а также руководством Аргентины, Катара и ЕС, заявила в... РИА Новости, 22.09.2025
НЬЮ-ЙОРК, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Владимиром Зеленским, а также руководством Аргентины, Катара и ЕС, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент также проведёт двусторонние встречи с Генеральным секретарём ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза. Позже в этот же день президент также проведёт многостороннюю встречу с Катаром", - заявила Левитт на брифинге.Также у Трампа планируются встречи с руководством Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании, отметила она.
НЬЮ-ЙОРК, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Владимиром Зеленским, а также руководством Аргентины, Катара и ЕС, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент также проведёт двусторонние встречи с Генеральным секретарём ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза. Позже в этот же день президент также проведёт многостороннюю встречу с Катаром", - заявила Левитт на брифинге.
Также у Трампа планируются встречи с руководством Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании, отметила она.
