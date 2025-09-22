https://ria.ru/20250922/ssha-2043611297.html
Трамп встретится с Зеленским, руководством Аргентины и Катара
НЬЮ-ЙОРК, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН встретится с Владимиром Зеленским, а также руководством Аргентины, Катара и ЕС, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент также проведёт двусторонние встречи с Генеральным секретарём ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза. Позже в этот же день президент также проведёт многостороннюю встречу с Катаром", - заявила Левитт на брифинге.Также у Трампа планируются встречи с руководством Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании, отметила она.
