СМИ: Boeing начала производство истребителя F-47
20:03 22.09.2025
СМИ: Boeing начала производство истребителя F-47
в мире
сша
boeing
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Компания Boeing приступила к производству нового истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полёт которого запланирован на 2028 год, сообщает в понедельник издание The War Zone. Согласно его данным, уже через несколько месяцев после мартовского объявления о победе Boeing в конкурсе началось производство первого опытного образца. "Мы готовы идти быстро. У нас нет выбора", — заявил по данному поводу начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин, чьи слова приводит издание. Программа F-47 реализуется в рамках инициативы "Господство в воздухе нового поколения" (NGAD), которая предусматривает также создание беспилотников-спутников, новых двигателей, вооружений, систем радиоэлектронной борьбы и управления боем. Подробности проекта засекречены. Известно лишь, что F-47 получит радиус боевого действия более 1 тысячи морских миль, скорость свыше двух махов и новейшие технологии малозаметности. ВВС США намерены закупить не менее 185 таких самолётов, каждый из которых может стоить более 300 миллионов долларов.
сша
в мире, сша, boeing
В мире, США, Boeing
© United States Air ForceИстребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
© United States Air Force
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Компания Boeing приступила к производству нового истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полёт которого запланирован на 2028 год, сообщает в понедельник издание The War Zone.
Согласно его данным, уже через несколько месяцев после мартовского объявления о победе Boeing в конкурсе началось производство первого опытного образца.
"Мы готовы идти быстро. У нас нет выбора", — заявил по данному поводу начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин, чьи слова приводит издание.
Программа F-47 реализуется в рамках инициативы "Господство в воздухе нового поколения" (NGAD), которая предусматривает также создание беспилотников-спутников, новых двигателей, вооружений, систем радиоэлектронной борьбы и управления боем.
Подробности проекта засекречены. Известно лишь, что F-47 получит радиус боевого действия более 1 тысячи морских миль, скорость свыше двух махов и новейшие технологии малозаметности. ВВС США намерены закупить не менее 185 таких самолётов, каждый из которых может стоить более 300 миллионов долларов.
