Reuters: США могут ввести санкции против МУС уже на этой неделе
Reuters: США могут ввести санкции против МУС уже на этой неделе - РИА Новости, 22.09.2025
Reuters: США могут ввести санкции против МУС уже на этой неделе
22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США рассматривают возможность ввести санкции против всего МУС уже на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники."США рассматривают возможность введения санкций уже на этой неделе против всего Международного уголовного суда", - отмечает агентство.Шесть источников сообщили агентству, что решение о подобных "санкциях в отношении юридических лиц" ожидается в ближайшее время. Один неназванный американский чиновник подтвердил, что рассматривается возможность введения санкций в отношении всего учреждения, но не уточнил сроки внедрения возможных мер.Еще один неназванный источник сообщил агентству, что представители суда уже провели экстренные внутренние совещания для обсуждения последствий возможных всеобщих санкций. Два других источника сообщили, что также состоялись встречи с дипломатами государств-членов МУC.
