США пообещали защищать "каждый дюйм" НАТО
США пообещали защищать "каждый дюйм" НАТО - РИА Новости, 22.09.2025
США пообещали защищать "каждый дюйм" НАТО
США будут защищать "каждый дюйм" территории НАТО, заявил постпред страны в ООН Майк Уолтц. РИА Новости, 22.09.2025
ООН, 22 сен – РИА Новости. США будут защищать "каждый дюйм" территории НАТО, заявил постпред страны в ООН Майк Уолтц. "Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Уолтц в ходе заседания СБ ООН, созванного Эстонией в связи с якобы нарушением РФ воздушного пространства страны. Эстония 19 сентября бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
США пообещали защищать "каждый дюйм" НАТО
Уолтц: США будут защищать каждый дюйм территории НАТО