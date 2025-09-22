https://ria.ru/20250922/ssha-2043564948.html

Эксперт прокомментировал заявление Путина по ДСНВ

Эксперт прокомментировал заявление Путина по ДСНВ - РИА Новости, 22.09.2025

Эксперт прокомментировал заявление Путина по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп и его команда должны выработать программу действий в ответ на заявление президента России Владимира Путина о готовности РФ после 5... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда должны выработать программу действий в ответ на заявление президента России Владимира Путина о готовности РФ после 5 февраля 2026 года в течение одного года придерживаться ограничений, предусмотренных договоров о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), считает российский военный эксперт Алексей Леонков. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы, сказал Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия, отметил он. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявил Путин. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства. Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью, отметил Путин. "Мы транслируем американской стороне, что если договариваться о международной безопасности, ядерной безопасности, надо это делать по-серьезному и без тех препятствий, которые мешают этим договоренностям. И обозначили срок – год. То есть в течение года президент США Дональд Трамп и его окружение должны выработать какую-то программу и не на словах, а на делах привести к тому, чтобы этот договор был продлен или, наоборот, закрыт", - сказал Леонков РИА Новости. Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления. Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".

