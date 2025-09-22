https://ria.ru/20250922/ssha-2043560355.html

В США прокомментировали предложение Путина по ДСНВ

В США прокомментировали предложение Путина по ДСНВ - РИА Новости, 22.09.2025

В США прокомментировали предложение Путина по ДСНВ

Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл в беседе с РИА Новости назвал позитивным шагом предложение президента РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T16:29:00+03:00

2025-09-22T16:29:00+03:00

2025-09-22T16:29:00+03:00

в мире

сша

россия

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043534050_0:364:2994:2048_1920x0_80_0_0_6d0420c5e0ab597101fb6b1dda879167.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл в беседе с РИА Новости назвал позитивным шагом предложение президента РФ Владимира Путина продолжить соблюдение ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если США ответят взаимностью. В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Это позитивный шаг, в поддержку которого выступают многие из нас. Согласившись не превышать существующие ограничения на стратегические ядерные вооружения, они могли бы снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не сможет победить, создать дипломатические рычаги для сдерживания наращивания арсенала Китая и выиграть время для переговоров о более широком и прочном договоре", - заявил собеседник агентству.

https://ria.ru/20250922/putin-2043532443.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, москва, владимир путин