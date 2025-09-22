Рейтинг@Mail.ru
В США прокомментировали предложение Путина по ДСНВ - РИА Новости, 22.09.2025
16:29 22.09.2025
В США прокомментировали предложение Путина по ДСНВ
В США прокомментировали предложение Путина по ДСНВ
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл в беседе с РИА Новости назвал позитивным шагом предложение президента РФ Владимира Путина продолжить соблюдение ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если США ответят взаимностью. В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Это позитивный шаг, в поддержку которого выступают многие из нас. Согласившись не превышать существующие ограничения на стратегические ядерные вооружения, они могли бы снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не сможет победить, создать дипломатические рычаги для сдерживания наращивания арсенала Китая и выиграть время для переговоров о более широком и прочном договоре", - заявил собеседник агентству.
В США прокомментировали предложение Путина по ДСНВ

Кимбалл назвал предложение Путина по ДСНВ позитивным шагом

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл в беседе с РИА Новости назвал позитивным шагом предложение президента РФ Владимира Путина продолжить соблюдение ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если США ответят взаимностью.
В понедельник Путин заявил о том, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Глава российского государства указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Это позитивный шаг, в поддержку которого выступают многие из нас. Согласившись не превышать существующие ограничения на стратегические ядерные вооружения, они могли бы снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не сможет победить, создать дипломатические рычаги для сдерживания наращивания арсенала Китая и выиграть время для переговоров о более широком и прочном договоре", - заявил собеседник агентству.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин рассказал о последствиях отказа от ДСНВ
Вчера, 14:53
 
