Кабулов прокомментировал заявление Трампа об Афганистане - РИА Новости, 22.09.2025
10:21 22.09.2025 (обновлено: 10:24 22.09.2025)
Кабулов прокомментировал заявление Трампа об Афганистане
в мире
афганистан
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
замир кабулов
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США вряд ли решатся на вторжение в Афганистан, результаты для Вашингтона могут быть плачевными, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Афганистану "плохими" последствиями в случае отказа передать Баграм под контроль США. По его словам, он ждет немедленной передачи авиабазы. Официальные представители афганских властей жестко отреагировали на заявление президента Трампа, к примеру, пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани назвал заявления американского президента "полными ненависти и амбиций". "Не думаю. Это сильно смахивает на хайп с Гренландией и Канадой. Результаты будут плачевными для США, афганцам же к войне не привыкать", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос, решатся ли США на вторжение в Афганистан. В субботу заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Афганистана Таджмир Джавад выступил с аудиообращением, в котором предупредил, что "в случае надобности группировка может возобновить практику применения террористов-смертников для защиты своего правления". А советник главы МИД АфганистанаЗакир Джалали заявил в ответ на слова Трампа, что любое иностранное военное присутствие в Афганистане неприемлемо.
в мире, афганистан, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, замир кабулов
В мире, Афганистан, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Замир Кабулов
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США вряд ли решатся на вторжение в Афганистан, результаты для Вашингтона могут быть плачевными, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Афганистану "плохими" последствиями в случае отказа передать Баграм под контроль США. По его словам, он ждет немедленной передачи авиабазы. Официальные представители афганских властей жестко отреагировали на заявление президента Трампа, к примеру, пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани назвал заявления американского президента "полными ненависти и амбиций".
"Не думаю. Это сильно смахивает на хайп с Гренландией и Канадой. Результаты будут плачевными для США, афганцам же к войне не привыкать", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос, решатся ли США на вторжение в Афганистан.
В субботу заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Афганистана Таджмир Джавад выступил с аудиообращением, в котором предупредил, что "в случае надобности группировка может возобновить практику применения террористов-смертников для защиты своего правления". А советник главы МИД АфганистанаЗакир Джалали заявил в ответ на слова Трампа, что любое иностранное военное присутствие в Афганистане неприемлемо.
В миреАфганистанСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампЗамир Кабулов
 
 
