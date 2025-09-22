Кабулов прокомментировал заявление Трампа об Афганистане
Кабулов считает, что США не решатся на вторжение в Афганистан
Замир Кабулов . Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США вряд ли решатся на вторжение в Афганистан, результаты для Вашингтона могут быть плачевными, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Афганистану "плохими" последствиями в случае отказа передать Баграм под контроль США. По его словам, он ждет немедленной передачи авиабазы. Официальные представители афганских властей жестко отреагировали на заявление президента Трампа, к примеру, пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани назвал заявления американского президента "полными ненависти и амбиций".
"Не думаю. Это сильно смахивает на хайп с Гренландией и Канадой. Результаты будут плачевными для США, афганцам же к войне не привыкать", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос, решатся ли США на вторжение в Афганистан.
В субботу заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Афганистана Таджмир Джавад выступил с аудиообращением, в котором предупредил, что "в случае надобности группировка может возобновить практику применения террористов-смертников для защиты своего правления". А советник главы МИД АфганистанаЗакир Джалали заявил в ответ на слова Трампа, что любое иностранное военное присутствие в Афганистане неприемлемо.
