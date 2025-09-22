https://ria.ru/20250922/ssha-2043457855.html
США хотят возобновить собственное производство обогащенного урана
США хотят возобновить собственное производство обогащенного урана - РИА Новости, 22.09.2025
США хотят возобновить собственное производство обогащенного урана
США разрабатывают план, который позволит им как можно скорее возобновить собственное производство обогащенного урана, заявил американский министр внутренних дел РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T10:09:00+03:00
2025-09-22T10:09:00+03:00
2025-09-22T10:12:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США разрабатывают план, который позволит им как можно скорее возобновить собственное производство обогащенного урана, заявил американский министр внутренних дел Дуг Бергам. "Мы позволили себе впасть в зависимость как от Китая, так и от России по критически важным полезным ископаемым. Неприемлемо, чтобы США покупали уран у России. Поэтому мы с министром энергетики Крисом Райтом трудимся над тем, чтобы у нас был план, который позволил бы США как можно скорее вернуться к собственному производству обогащенного урана", - сказал Бергам журналистам на борту самолета по пути из Аризоны. Глава американского минэнерго Крис Райт 15 сентября заявил, что США пока не в состоянии полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России.
https://ria.ru/20250922/turtsiya-2043454387.html
сша
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
США хотят возобновить собственное производство обогащенного урана
США разрабатывают план по возобновлению производства обогащенного урана