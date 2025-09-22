https://ria.ru/20250922/ssha-2043457855.html

США хотят возобновить собственное производство обогащенного урана

США хотят возобновить собственное производство обогащенного урана - РИА Новости, 22.09.2025

США хотят возобновить собственное производство обогащенного урана

США разрабатывают план, который позволит им как можно скорее возобновить собственное производство обогащенного урана, заявил американский министр внутренних дел РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T10:09:00+03:00

2025-09-22T10:09:00+03:00

2025-09-22T10:12:00+03:00

в мире

сша

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США разрабатывают план, который позволит им как можно скорее возобновить собственное производство обогащенного урана, заявил американский министр внутренних дел Дуг Бергам. "Мы позволили себе впасть в зависимость как от Китая, так и от России по критически важным полезным ископаемым. Неприемлемо, чтобы США покупали уран у России. Поэтому мы с министром энергетики Крисом Райтом трудимся над тем, чтобы у нас был план, который позволил бы США как можно скорее вернуться к собственному производству обогащенного урана", - сказал Бергам журналистам на борту самолета по пути из Аризоны. Глава американского минэнерго Крис Райт 15 сентября заявил, что США пока не в состоянии полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России.

https://ria.ru/20250922/turtsiya-2043454387.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, китай