Директор разведки США назвала убийство Кирка попыткой установить цензуру - РИА Новости, 22.09.2025
00:47 22.09.2025
Директор разведки США назвала убийство Кирка попыткой установить цензуру
в мире
сша
аризона
украина
чарли кирк
тулси габбард
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка - это попытка "сил зла" установить цензуру в стране. "Чарли Кирк побеждал настолько, что силы зла чувствовали угрозу и попытались заставить его замолчать. История знает такие темные события, когда идеи не выдерживали проверок. Их защитники обращались к насилию, цензуре и запугиваниям", - заявила Габбард на траурных мероприятиях в Аризоне. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка - это попытка "сил зла" установить цензуру в стране.
"Чарли Кирк побеждал настолько, что силы зла чувствовали угрозу и попытались заставить его замолчать. История знает такие темные события, когда идеи не выдерживали проверок. Их защитники обращались к насилию, цензуре и запугиваниям", - заявила Габбард на траурных мероприятиях в Аризоне.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
