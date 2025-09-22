https://ria.ru/20250922/ssha-2043415854.html

Директор разведки США назвала убийство Кирка попыткой установить цензуру

Директор разведки США назвала убийство Кирка попыткой установить цензуру

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка - это попытка "сил зла" установить цензуру в...

ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка - это попытка "сил зла" установить цензуру в стране. "Чарли Кирк побеждал настолько, что силы зла чувствовали угрозу и попытались заставить его замолчать. История знает такие темные события, когда идеи не выдерживали проверок. Их защитники обращались к насилию, цензуре и запугиваниям", - заявила Габбард на траурных мероприятиях в Аризоне. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

