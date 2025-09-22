https://ria.ru/20250922/srok-2043550476.html

На Урале чиновница получила условный срок за гибель пенсионерки

ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно сотрудницу администрации Копейского городского округа в Челябинской области после гибели пенсионерки, на которую упал тополь, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, 28 мая 2024 года у дома 14 по улице Грибоедова в Копейске на 72-летнюю местную жительницу упал тополь, в результате она погибла. Чиновница не организовала проверку зеленых насаждений и не приняла мер, чтобы вовремя срубить опасное дерево. "Копейский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа… С учетом позиции прокурора суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с лишением права занимать определенные должности в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления на срок два года", - говорится в сообщении. Чиновницу признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.

