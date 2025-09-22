Рейтинг@Mail.ru
На Урале чиновница получила условный срок за гибель пенсионерки
15:50 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/srok-2043550476.html
На Урале чиновница получила условный срок за гибель пенсионерки
происшествия
челябинская область
копейск
россия
ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно сотрудницу администрации Копейского городского округа в Челябинской области после гибели пенсионерки, на которую упал тополь, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, 28 мая 2024 года у дома 14 по улице Грибоедова в Копейске на 72-летнюю местную жительницу упал тополь, в результате она погибла. Чиновница не организовала проверку зеленых насаждений и не приняла мер, чтобы вовремя срубить опасное дерево. "Копейский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа… С учетом позиции прокурора суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с лишением права занимать определенные должности в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления на срок два года", - говорится в сообщении. Чиновницу признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.
челябинская область
копейск
россия
происшествия, челябинская область, копейск, россия
Происшествия, Челябинская область, Копейск, Россия
© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно сотрудницу администрации Копейского городского округа в Челябинской области после гибели пенсионерки, на которую упал тополь, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, 28 мая 2024 года у дома 14 по улице Грибоедова в Копейске на 72-летнюю местную жительницу упал тополь, в результате она погибла. Чиновница не организовала проверку зеленых насаждений и не приняла мер, чтобы вовремя срубить опасное дерево.
"Копейский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа… С учетом позиции прокурора суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с лишением права занимать определенные должности в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления на срок два года", - говорится в сообщении.
Чиновницу признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Ульяновской области подростка осудили за жестокое убийство девочки
19 сентября, 11:37
 
Происшествия Челябинская область Копейск Россия
 
 
