Генштаб рассказал о сроках осеннего призыва

Генштаб рассказал о сроках осеннего призыва - РИА Новости, 22.09.2025

Генштаб рассказал о сроках осеннего призыва

Срок военной службы по осеннему призыву не изменится и составит 12 месяцев, отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Срок военной службы по осеннему призыву не изменится и составит 12 месяцев, отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2025 года", - сказал Цимлянский на брифинге.

