Генштаб рассказал о сроках осеннего призыва
Срок военной службы по осеннему призыву не изменится и составит 12 месяцев, отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября, заявил... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Срок военной службы по осеннему призыву не изменится и составит 12 месяцев, отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2025 года", - сказал Цимлянский на брифинге.
Отправки призывников со сборных пунктов начнутся с 15 октября