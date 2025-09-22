Рейтинг@Mail.ru
Генштаб рассказал о сроках осеннего призыва - РИА Новости, 22.09.2025
13:04 22.09.2025
Генштаб рассказал о сроках осеннего призыва
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Срок военной службы по осеннему призыву не изменится и составит 12 месяцев, отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2025 года", - сказал Цимлянский на брифинге.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Срок военной службы по осеннему призыву не изменится и составит 12 месяцев, отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2025 года", - сказал Цимлянский на брифинге.
