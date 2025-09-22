https://ria.ru/20250922/spg-2043061179.html

"Это катастрофа": в Европе впервые озвучили последствия фатальной ошибки

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС теперь сильно зависит от импорта сжиженного газа из США, и там признали суровую реальность: платить за него приходится в пять раз больше. Задуматься об этом Брюсселю предложил экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Ситуацию он назвал критической и призвал не терять времени — надо попытаться использовать торговую сделку c США, чтобы сбить цены. Удастся ли это — в материале РИА Новости."Изменить ситуацию"Как уточнил влиятельный экономист, американский СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, и это без учета расходов на логистику и регазификацию.Еще год назад Драги опубликовал доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее", в котором отмечал, что энергетика стала одной из ключевых проблем региона и ситуация ухудшается.Он приводил соответствующие расчеты: расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли с 341 миллиарда в 2019 году до 416 в 2023-м (около 2,7% ВВП). Это результат снижения доли трубопроводных поставок из России (с 40% в 2021 году до восьми процентов в 2023-м) и увеличения закупок сжиженного газа, который в среднем на 50% дороже.В 2024-м розничные и оптовые цены на голубое топливо в Европе превышали американские в три-пять раз. А стоимость электроэнергии — особенно в промышленном секторе — двукратно.В результате Старый Свет стремительно терял конкурентоспособность по сравнению с США и Китаем, стал заложником импорта и сырья, и технологий."Приятные" бонусыЭксперты указывают: американский СПГ дороже по объективным причинам. В частности, технологическим."Абсолютное большинство месторождений, разрабатываемых для экспорта, находятся на шельфе. Сложные технические решения, необходимые там, значительно увеличивают себестоимость сырья", — поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Однако, по его мнению, это повышает цену на 20-25%. Все прочее — скорее "бонусы", которые Европа получила от невнятной энергетической политики. Здесь и потеря дешевых поставок, и разворот в сторону США. Плюс конкуренция за газ с Азией и логистические издержки.Для европейской промышленности это катастрофа: сокращение мощностей или полное закрытие производств, которые не могут позволить себе дорогое топливо.По мнению Драги, пора действовать. Тем более что в июле США и ЕС заключили торговое соглашение, предусматривающее приобретение Евросоюзом у США различных энергоносителей на 750 миллиардов долларов до 2028-го. Экономист посоветовал Брюсселю использовать эту сделку, чтобы реорганизовать систему закупок газа и добиться от главного поставщика скидок.Объективные препятствияОднако это маловероятно, говорят специалисты. Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян выделяет несколько ключевых препятствий.Прежде всего — высокие транспортные расходы для поставок хоть из-за океана, хоть с Ближнего Востока (Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ).Затем — необходимость расширения на Восточном побережье США терминалов для отгрузки. Это потребует инвестиций на сумму четыре-шесть миллиардов долларов и не менее двух-трех лет.Наконец, платить нужно и за модернизацию терминалов для приема СПГ в европейских портах — три-пять миллиардов, и траты, разумеется, на Европе.Скидок не дает никтоТорговаться сложно еще и потому, что альтернативные поставщики реализуют СПГ по рыночным ценам и никаких дополнительных скидок Европе предоставлять не планируют. К тому же Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия ограничивают возможности перепродажи излишков газа внутри ЕС. То есть каждый танкер предназначен конкретной стране."Есть вариант с увеличением поставок из Норвегии, но тут проблема в том, что освоение шельфа потребует вложений минимум на десять-пятнадцать миллиардов евро, а сроки выхода на проектную мощность варьируются от пяти до пятнадцати лет. Это также поднимает цены на газ", — указывает Хачатурян.В любом случае издержки в четыре-пять раз выше, чем с российскими газопроводами.Перспектива наращивания импорта СПГ, на первый взгляд, действительно дает шанс договориться о хорошей скидке. Но и здесь не все гладко — не хватает танкерного флота."Скидка уйдет на логистические затраты. Европа может применить политический рычаг, но лишь связанный с ослаблением санкций и возобновлением в полном объеме импорта СПГ из России", — поясняет Дмитрий Семенов, председатель совета директоров компании "Трансинвест".Что дальшеНесмотря на затруднительнее положение, власти ЕС настроены решительно: к концу 2027-го окончательно отказаться от российских энергоносителей. Такие планы сулят полную зависимость от США."Хранилища для энергоносителей строят медленно, реформа экономики застопорилась. Вопрос: к тому моменту, когда американцы приступят к реализации своей программы по усилению импорта в ЕС, как изменятся тарифы и не обойдется ли неправильная политика Брюсселя в круглую сумму?" — рассуждает Семенов.По предварительным оценкам, когда поставки сократятся в два-три раза от текущих значений (после полного отказа от российских), стоимость газа для домохозяйств и бизнеса взлетит в четыре-шесть раз. Последствия очевидны: энергетическая бедность, деиндустриализация — разорение малого и среднего бизнеса, бегство крупных производств в Китай, Индию, Азию и США.

