Российские военные уничтожили в ДНР самоходную артиллерийскую установку ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 22.09.2025
Российские военные уничтожили в ДНР самоходную артиллерийскую установку ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР самоходную артиллерийскую установку ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" в районе населённого пункта Резниковка в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения контрбатарейной борьбы и выявления огневых точек противника ударными беспилотниками была обнаружена 122-мм гаубица САУ "Гвоздика" ВСУ. По цели был нанесён артиллерийский удар, в результате чего установка уничтожена", - говорится в сообщении. Минобороны уточнили, что расчёты артиллерии "Южной" группировки систематически наносят удары по ближнему тылу противника, блокируя пути снабжения, поражая склады военного имущества, живую силу, пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии ВСУ.
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" в районе населённого пункта Резниковка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения контрбатарейной борьбы и выявления огневых точек противника ударными беспилотниками была обнаружена 122-мм гаубица САУ "Гвоздика" ВСУ. По цели был нанесён артиллерийский удар, в результате чего установка уничтожена", - говорится в сообщении.
Минобороны уточнили, что расчёты артиллерии "Южной" группировки систематически наносят удары по ближнему тылу противника, блокируя пути снабжения, поражая склады военного имущества, живую силу, пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии ВСУ.
