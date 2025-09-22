https://ria.ru/20250922/spetsoperatsiya-2043520556.html
Российские военные уничтожили в ДНР самоходную артиллерийскую установку ВСУ
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" в районе населённого пункта Резниковка в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:07:00+03:00
2025-09-22T14:07:00+03:00
2025-09-22T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" в районе населённого пункта Резниковка в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения контрбатарейной борьбы и выявления огневых точек противника ударными беспилотниками была обнаружена 122-мм гаубица САУ "Гвоздика" ВСУ. По цели был нанесён артиллерийский удар, в результате чего установка уничтожена", - говорится в сообщении. Минобороны уточнили, что расчёты артиллерии "Южной" группировки систематически наносят удары по ближнему тылу противника, блокируя пути снабжения, поражая склады военного имущества, живую силу, пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
