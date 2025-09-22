https://ria.ru/20250922/spetsoperatsiya-2043520556.html

Российские военные уничтожили в ДНР самоходную артиллерийскую установку ВСУ

Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" в районе населённого пункта Резниковка в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 22.09.2025

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" в районе населённого пункта Резниковка в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения контрбатарейной борьбы и выявления огневых точек противника ударными беспилотниками была обнаружена 122-мм гаубица САУ "Гвоздика" ВСУ. По цели был нанесён артиллерийский удар, в результате чего установка уничтожена", - говорится в сообщении. Минобороны уточнили, что расчёты артиллерии "Южной" группировки систематически наносят удары по ближнему тылу противника, блокируя пути снабжения, поражая склады военного имущества, живую силу, пункты управления БПЛА и огневые позиции артиллерии ВСУ.

