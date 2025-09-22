https://ria.ru/20250922/spch-2043521718.html
Постпредство России выступило против политизации работы СПЧ ООН
Постпредство России выступило против политизации работы СПЧ ООН - РИА Новости, 22.09.2025
Постпредство России выступило против политизации работы СПЧ ООН
Россия выступает против политизации работы Совета по правам человека ООН, осуждает его использование для оказания давления на Венесуэлу, заявил представитель... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:11:00+03:00
2025-09-22T14:11:00+03:00
2025-09-22T14:23:00+03:00
россия
оон
венесуэла
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_80c1893fbeb4bc5ca92b54aa603bf545.jpg
ЖЕНЕВА, 22 сен - РИА Новости. Россия выступает против политизации работы Совета по правам человека ООН, осуждает его использование для оказания давления на Венесуэлу, заявил представитель России на сессии Совета по правам человека ООН."Россия продолжает последовательно выступать за объективную, беспристрастную и неполитизированную работу СПЧ. Категорически против использования этого правозащитного органа системы ООН для оказания политического давления на Венесуэлу", - заявил представитель РФ в ходе диалога с Независимой международной миссией по установлению фактов в Венесуэле в ходе 60-й сессии Совета ООН по правам человека.
https://ria.ru/20250918/rossiya-2042781777.html
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e4adf3da1121b308f8b6a2eda5239df4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, венесуэла, в мире
Россия, ООН, Венесуэла, В мире
Постпредство России выступило против политизации работы СПЧ ООН
Постпредство РФ выступило портив использования СПЧ ООН для давления на Венесуэлу