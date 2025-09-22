https://ria.ru/20250922/spch-2043521718.html

Постпредство России выступило против политизации работы СПЧ ООН

ЖЕНЕВА, 22 сен - РИА Новости. Россия выступает против политизации работы Совета по правам человека ООН, осуждает его использование для оказания давления на Венесуэлу, заявил представитель России на сессии Совета по правам человека ООН."Россия продолжает последовательно выступать за объективную, беспристрастную и неполитизированную работу СПЧ. Категорически против использования этого правозащитного органа системы ООН для оказания политического давления на Венесуэлу", - заявил представитель РФ в ходе диалога с Независимой международной миссией по установлению фактов в Венесуэле в ходе 60-й сессии Совета ООН по правам человека.

