Хозяйка собаки, укусившей ребенка в Хабаровском крае, заплатила компенсацию

происшествия

хабаровский край

ульчский район

ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Хозяйка домашней собаки, которая гуляла сама по себе, заплатила компенсацию морального вреда в 40 тысяч рублей за укус ребенка в Хабаровском крае, рассказали РИА Новости в прокуратуре региона. В мае в селе Савинское Ульчского района на 7-летнего мальчика напала собака и укусила его за ногу, руку и спину. Ребенок был доставлен в больницу с ссадинами и колото-рваными ранами. "Выяснилось, что у животного есть хозяйка, которая пренебрегла правилами его выгула - питомец находился на улице без поводка и намордника. Это большая собака, без определенной породы по документам. Прокуратура встала на защиту несовершеннолетнего и обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ребенку. В итоге женщина выплатила семье ребенка 40 тысяч рублей", - рассказала собеседница агентства. Кроме того, хозяйку животного привлекли к административной ответственности по части 2 ст. 36.5 КоАП Хабаровского края (нарушение установленных законом края дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу) и оштрафовали на пять тысяч рублей, уточнила представитель надзорного ведомства.

хабаровский край

ульчский район

