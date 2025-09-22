https://ria.ru/20250922/smi-2043441029.html
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. "Запорожье, сообщают об очередных взрывах в областном центре", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
