СК завел дело после драки отцов из-за детской потасовки под Уфой

СК возбудил дело после драки отцов из-за детской потасовки в СНТ под Уфой
УФА, 22 сен - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования подростков при конфликте взрослых, которые подрались из-за потасовки детей под Уфой, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Ранее Telegram-канал "Честный репортаж" опубликовал видео инцидента. На кадрах несколько мужчин конфликтуют, затем начинается драка. За массовым конфликтом наблюдают десятки подростков, некоторые из них убегают. Как пишет Telegram-канал, в инциденте, который произошел в одном из СНТ Уфы, пострадали пятеро детей, один из них госпитализирован. В пресс-службе башкирской полиции ранее сообщали, что взрослые вмешались в конфликт детей, возникший в ходе игры.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о конфликте между группами подростков на территории одного из СНТ города Уфы. Сообщается, что в выяснение отношений между несовершеннолетними вмешались взрослые мужчины и причинили нескольким подросткам телесные повреждения, а одного из них насильно поместили в салон автомобиля и продолжили наносить побои, в результате несовершеннолетний получил различные травмы и был госпитализирован", - сообщает СУСК РФ по региону.
По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), говорится в релизе.
Правоохранители допрашивают участников конфликта, очевидцев и других свидетелей, добавили в ведомстве.