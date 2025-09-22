Москвичам рассказали о погоде в понедельник

https://ria.ru/20250922/sinoptik-2043438711.html

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится северной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. В дневные часы, в последний раз в этом году, воздух разогреется до плюс 24 - плюс 27, что аномально и на 10 градусов выше климатической нормы", - сказал Тишковец. Он отметил, что это даже на два-три градуса теплее многолетней нормы июля. И это еще не всё – есть вероятность повтора или даже превышения рекорда тепла для 22 сентября, который держится с 2018 года, когда в этот день в столице было плюс 26,1. "И на этом с летом метеорологическим и его реинкарнацией - бабьим летом - можно попрощаться до следующего года", - уточнил синоптик.

