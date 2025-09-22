Рейтинг@Mail.ru
13:35 22.09.2025 (обновлено: 14:20 22.09.2025)
Симоньян рассказала о лечении от рака
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале о лечении от рака и состоянии ее мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. "Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", — написала она, отвечая на сообщение одного из своих подписчиков. Симоньян рассказывала, что ее постигла тяжелая болезнь. Девятого сентября медиаменеджер сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. Позже она отметила, что находится дома, и ее ждет лечение. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.
Симоньян рассказала о лечении от рака

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале о лечении от рака и состоянии ее мужа режиссера Тиграна Кеосаяна.
"Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", — написала она, отвечая на сообщение одного из своих подписчиков.
Симоньян рассказывала, что ее постигла тяжелая болезнь. Девятого сентября медиаменеджер сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. Позже она отметила, что находится дома, и ее ждет лечение.
В начале января Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Бойцы с фронта пожелали Симоньян скорейшего выздоровления
10 сентября, 13:57
 
Маргарита СимоньянТигран КеосаянРоссияОбщество
 
 
