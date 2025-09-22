Симоньян рассказала о лечении от рака

https://ria.ru/20250922/simonjan-2043514116.html
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в Telegram-канале о лечении от рака и состоянии ее мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. "Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", — написала она, отвечая на сообщение одного из своих подписчиков. Симоньян рассказывала, что ее постигла тяжелая болезнь. Девятого сентября медиаменеджер сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. Позже она отметила, что находится дома, и ее ждет лечение. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.
