Сийярто заявил, что больше не питает иллюзий в отношении Генассамблеи ООН
© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на сессию Генассамблеи ООН, заявил, что больше не питает иллюзий по поводу способности организации способствовать урегулированию конфликта на Украине, но Венгрия все равно продолжит поддерживать инициативы, приближающие мир.
Министр отметил, что за последние месяцы были урегулированы несколько вооруженных конфликтов, но не на Украине.
"Обычно Генассамблея ООН могла бы дать надежду на мир, но, видя эскалацию событий и провоенные позиции, мы не питаем никаких иллюзий. Однако это ни в коем случае не означает, что мы не должны делать всё возможное, чтобы Генассамблея ООН приблизила нас к делу мира. Поэтому на следующей неделе мы поддержим все инициативы, которые приближают нас к миру, и отвергнем всё, что создаёт риск эскалации", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) перед отправлением в Нью-Йорк.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
