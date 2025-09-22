https://ria.ru/20250922/shvejtsarija-2043467116.html

СМИ узнали, что Швейцария предложила США ради снижения пошлин

СМИ узнали, что Швейцария предложила США ради снижения пошлин

СМИ узнали, что Швейцария предложила США ради снижения пошлин

Швейцария предлагает США увеличить импорт американского вооружения и энергоносителей, в том числе обогащенного урана и СПГ, в обмен на снижение торговых пошлин, РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Швейцария предлагает США увеличить импорт американского вооружения и энергоносителей, в том числе обогащенного урана и СПГ, в обмен на снижение торговых пошлин, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника, близких к переговорам. США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%). "Швейцария предлагает покупать больше американского оружия и энергоносителей, а также вносить больше инвестиций в США в качестве очередной попытки убедить администрацию (президента США Дональда - ред.) Трампа снизить пошлины на швейцарский импорт", - говорится в материале издания. По словам главы американо-швейцарской торговой палаты Рахюла Сахгала, чьи слова приводит газета, переговоры между Вашингтоном и Берном продолжаются, стороны добились существенного прогресса, однако в ближайшее время сделки, скорее всего, ждать не стоит. Неназванный американский чиновник также подтвердил изданию, что стороны еще в процессе обсуждения возможного торгового соглашения. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источник, двусторонняя встреча между президентом Швейцарии Карин Келлер-Саттер и американским лидером на полях генеральной ассамблеи ООН пока еще не была подтверждена. Кроме того, Келлер-Саттер пока не планирует снова посещать Белый дом. Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что Келлер-Саттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз 4 августа заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.

