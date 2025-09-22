Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что Швейцария предложила США ради снижения пошлин
22.09.2025
СМИ узнали, что Швейцария предложила США ради снижения пошлин
Швейцария предлагает США увеличить импорт американского вооружения и энергоносителей, в том числе обогащенного урана и СПГ, в обмен на снижение торговых пошлин, РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Швейцария предлагает США увеличить импорт американского вооружения и энергоносителей, в том числе обогащенного урана и СПГ, в обмен на снижение торговых пошлин, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника, близких к переговорам. США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%). "Швейцария предлагает покупать больше американского оружия и энергоносителей, а также вносить больше инвестиций в США в качестве очередной попытки убедить администрацию (президента США Дональда - ред.) Трампа снизить пошлины на швейцарский импорт", - говорится в материале издания. По словам главы американо-швейцарской торговой палаты Рахюла Сахгала, чьи слова приводит газета, переговоры между Вашингтоном и Берном продолжаются, стороны добились существенного прогресса, однако в ближайшее время сделки, скорее всего, ждать не стоит. Неназванный американский чиновник также подтвердил изданию, что стороны еще в процессе обсуждения возможного торгового соглашения. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источник, двусторонняя встреча между президентом Швейцарии Карин Келлер-Саттер и американским лидером на полях генеральной ассамблеи ООН пока еще не была подтверждена. Кроме того, Келлер-Саттер пока не планирует снова посещать Белый дом. Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что Келлер-Саттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз 4 августа заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
СМИ узнали, что Швейцария предложила США ради снижения пошлин

FT: Швейцария предлагает США увеличить импорт оружия и энергоносителей

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг
Швейцарский флаг - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Швейцария предлагает США увеличить импорт американского вооружения и энергоносителей, в том числе обогащенного урана и СПГ, в обмен на снижение торговых пошлин, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника, близких к переговорам.
США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Больше среди крупных экономик только у Бразилии и Индии (по 50%).
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Швейцария резко сократила экспорт в США из-за высоких пошлин
18 сентября, 12:49
"Швейцария предлагает покупать больше американского оружия и энергоносителей, а также вносить больше инвестиций в США в качестве очередной попытки убедить администрацию (президента США Дональда - ред.) Трампа снизить пошлины на швейцарский импорт", - говорится в материале издания.
По словам главы американо-швейцарской торговой палаты Рахюла Сахгала, чьи слова приводит газета, переговоры между Вашингтоном и Берном продолжаются, стороны добились существенного прогресса, однако в ближайшее время сделки, скорее всего, ждать не стоит. Неназванный американский чиновник также подтвердил изданию, что стороны еще в процессе обсуждения возможного торгового соглашения.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на источник, двусторонняя встреча между президентом Швейцарии Карин Келлер-Саттер и американским лидером на полях генеральной ассамблеи ООН пока еще не была подтверждена. Кроме того, Келлер-Саттер пока не планирует снова посещать Белый дом.
Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что Келлер-Саттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары.
Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз 4 августа заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Фон дер Ляйен ответила на призыв Трампа ввести пошлины против Индии и КНР
21 сентября, 11:50
 
