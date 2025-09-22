СМИ узнали, что Швейцария предложила США ради снижения пошлин
FT: Швейцария предлагает США увеличить импорт оружия и энергоносителей
Швейцарский флаг
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Швейцария предлагает США увеличить импорт американского вооружения и энергоносителей, в том числе обогащенного урана и СПГ, в обмен на снижение торговых пошлин, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника, близких к переговорам.
"Швейцария предлагает покупать больше американского оружия и энергоносителей, а также вносить больше инвестиций в США в качестве очередной попытки убедить администрацию (президента США Дональда - ред.) Трампа снизить пошлины на швейцарский импорт", - говорится в материале издания.
По словам главы американо-швейцарской торговой палаты Рахюла Сахгала, чьи слова приводит газета, переговоры между Вашингтоном и Берном продолжаются, стороны добились существенного прогресса, однако в ближайшее время сделки, скорее всего, ждать не стоит. Неназванный американский чиновник также подтвердил изданию, что стороны еще в процессе обсуждения возможного торгового соглашения.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на источник, двусторонняя встреча между президентом Швейцарии Карин Келлер-Саттер и американским лидером на полях генеральной ассамблеи ООН пока еще не была подтверждена. Кроме того, Келлер-Саттер пока не планирует снова посещать Белый дом.
Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что Келлер-Саттер провела катастрофический для себя телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары.
Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз 4 августа заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.