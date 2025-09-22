Рейтинг@Mail.ru
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 22.09.2025 (обновлено: 15:29 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/shtrak-tsimmerman-2043455573.html
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов - РИА Новости, 22.09.2025
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов
Уничтожение российских самолетов, якобы нарушающих границы западных стран, должно быть крайней мерой, заявила председатель комитета по обороне и безопасности в... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T09:57:00+03:00
2025-09-22T15:29:00+03:00
в мире
германия
эстония
республика карелия
нато
европарламент
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_0:241:3036:1948_1920x0_80_0_0_b2a4802ef8951d03c103baa2b8dc996a.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Уничтожение российских самолетов, якобы нарушающих границы западных стран, должно быть крайней мерой, заявила председатель комитета по обороне и безопасности в Европарламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Tagesspiegel.&quot;Сбивать их будет крайней мерой. Наши Военно-воздушные силы знают, когда и что делать&quot;, — указала немецкий политик.По ее мнению, миссия ВВС Германии не заключается в уничтожении проникающих на территорию страны истребителей.В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
https://ria.ru/20250922/front-2043447368.html
https://ria.ru/20250921/strakh-2043335222.html
германия
эстония
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_93a16c47f5b5e1b021f83e9c667cd49a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, эстония, республика карелия, нато, европарламент, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-31
В мире, Германия, Эстония, Республика Карелия, НАТО, Европарламент, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-31
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов

Штрак-Циммерман: сбитие российских истребителей должно быть крайней мерой

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Уничтожение российских самолетов, якобы нарушающих границы западных стран, должно быть крайней мерой, заявила председатель комитета по обороне и безопасности в Европарламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Tagesspiegel.
«

"Сбивать их будет крайней мерой. Наши Военно-воздушные силы знают, когда и что делать", — указала немецкий политик.

Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
СМИ раскрыли, где Запад откроет новый фронт против России
Вчера, 09:14
По ее мнению, миссия ВВС Германии не заключается в уничтожении проникающих на территорию страны истребителей.
В пятницу эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.
Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
"Будет возвращать". На Западе рассказали, какой ход России пугает Европу
21 сентября, 14:27
 
В миреГерманияЭстонияРеспублика КарелияНАТОЕвропарламентМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала