Умерла младшая дочь Михаила Шолохова Мария

Младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария умерла в 87 лет, сообщает государственный музей-заповедник М. А. Шолохова "Тихий Дон". РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:53:00+03:00

2025-09-22T14:53:00+03:00

2025-09-22T18:23:00+03:00

культура

ростовская область

москва

ссср

михаил шолохов

мария шолохова

юрий слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария умерла в 87 лет, сообщает государственный музей-заповедник М. А. Шолохова "Тихий Дон". "С болью узнали о том, что ушла из жизни Мария Михайловна Шолохова, младшая дочь великого писателя", - говорится в сообщении. Прощание пройдет в "Усадьбе М.А. Шолохова" в станице Вешенской Ростовской области во вторник, 23 сентября. Как рассказала глава Ростовской области Юрий Слюсарь, Мария Михайловна прожила долгую и достойную жизнь, посвятила себя сохранению памяти о великом отце и развитию культуры в регионе. Он особо отметил ее вклад в работу музея-заповедника "Тихий Дон".Мария Шолохова родилась 3 января 1938 года в станице Вешенской. После окончания школы она уехала в Москву, где в 1971 году окончила филфак МГУ имени Ломоносова. Работала редактором в отделе прозы издательства "Современник", литературным секретарем правления Союза писателей СССР, редактировала издания произведений отца (1980, 1985-1986).

