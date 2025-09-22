Рейтинг@Mail.ru
14:53 22.09.2025 (обновлено: 18:23 22.09.2025)
Умерла младшая дочь Михаила Шолохова Мария
Умерла младшая дочь Михаила Шолохова Мария
Младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария умерла в 87 лет, сообщает государственный музей-заповедник М. А. Шолохова "Тихий Дон". РИА Новости, 22.09.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария умерла в 87 лет, сообщает государственный музей-заповедник М. А. Шолохова "Тихий Дон". "С болью узнали о том, что ушла из жизни Мария Михайловна Шолохова, младшая дочь великого писателя", - говорится в сообщении. Прощание пройдет в "Усадьбе М.А. Шолохова" в станице Вешенской Ростовской области во вторник, 23 сентября. Как рассказала глава Ростовской области Юрий Слюсарь, Мария Михайловна прожила долгую и достойную жизнь, посвятила себя сохранению памяти о великом отце и развитию культуры в регионе. Он особо отметил ее вклад в работу музея-заповедника "Тихий Дон".Мария Шолохова родилась 3 января 1938 года в станице Вешенской. После окончания школы она уехала в Москву, где в 1971 году окончила филфак МГУ имени Ломоносова. Работала редактором в отделе прозы издательства "Современник", литературным секретарем правления Союза писателей СССР, редактировала издания произведений отца (1980, 1985-1986).
Умерла младшая дочь Михаила Шолохова Мария

Младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария умерла на 88-м году жизни

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария умерла в 87 лет, сообщает государственный музей-заповедник М. А. Шолохова "Тихий Дон".
«
"С болью узнали о том, что ушла из жизни Мария Михайловна Шолохова, младшая дочь великого писателя", - говорится в сообщении.
Прощание пройдет в "Усадьбе М.А. Шолохова" в станице Вешенской Ростовской области во вторник, 23 сентября.
Как рассказала глава Ростовской области Юрий Слюсарь, Мария Михайловна прожила долгую и достойную жизнь, посвятила себя сохранению памяти о великом отце и развитию культуры в регионе. Он особо отметил ее вклад в работу музея-заповедника "Тихий Дон".
Мария Шолохова родилась 3 января 1938 года в станице Вешенской. После окончания школы она уехала в Москву, где в 1971 году окончила филфак МГУ имени Ломоносова. Работала редактором в отделе прозы издательства "Современник", литературным секретарем правления Союза писателей СССР, редактировала издания произведений отца (1980, 1985-1986).
 
