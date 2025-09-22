https://ria.ru/20250922/sholokhova-2043532531.html
Умерла младшая дочь Михаила Шолохова Мария
Умерла младшая дочь Михаила Шолохова Мария - РИА Новости, 22.09.2025
Умерла младшая дочь Михаила Шолохова Мария
Младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария умерла в 87 лет, сообщает государственный музей-заповедник М. А. Шолохова "Тихий Дон". РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:53:00+03:00
2025-09-22T14:53:00+03:00
2025-09-22T18:23:00+03:00
культура
ростовская область
москва
ссср
михаил шолохов
мария шолохова
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043530817_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_6e1f559dfadce41809d17b5732bf74b2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария умерла в 87 лет, сообщает государственный музей-заповедник М. А. Шолохова "Тихий Дон". "С болью узнали о том, что ушла из жизни Мария Михайловна Шолохова, младшая дочь великого писателя", - говорится в сообщении. Прощание пройдет в "Усадьбе М.А. Шолохова" в станице Вешенской Ростовской области во вторник, 23 сентября. Как рассказала глава Ростовской области Юрий Слюсарь, Мария Михайловна прожила долгую и достойную жизнь, посвятила себя сохранению памяти о великом отце и развитию культуры в регионе. Он особо отметил ее вклад в работу музея-заповедника "Тихий Дон".Мария Шолохова родилась 3 января 1938 года в станице Вешенской. После окончания школы она уехала в Москву, где в 1971 году окончила филфак МГУ имени Ломоносова. Работала редактором в отделе прозы издательства "Современник", литературным секретарем правления Союза писателей СССР, редактировала издания произведений отца (1980, 1985-1986).
ростовская область
москва
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043530817_138:0:963:619_1920x0_80_0_0_3f336ac5dc573ce6e9d5f9ae008102f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, москва, ссср, михаил шолохов, мария шолохова, юрий слюсарь
Культура, Ростовская область, Москва, СССР, Михаил Шолохов, Мария Шолохова, Юрий Слюсарь
Умерла младшая дочь Михаила Шолохова Мария
Младшая дочь писателя Михаила Шолохова Мария умерла на 88-м году жизни