Учебный процесс в атакованной ВСУ школе в Форосе возобновят в ближайшие дни

2025-09-22T10:38:00+03:00

ПОСЕЛОК ФОРОС (Крым), 22 сен – РИА Новости. Учебный процесс в школе в поселке Форос, попавшей под удар ВСУ на южном берегу Крыма, возобновят в ближайшие дни, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. "Выехали все службы для оперативной оценки ситуации, чтобы запустить в ближайшие дни организацию учебного процесса", - сказала Павленко журналистам. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

