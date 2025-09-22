https://ria.ru/20250922/serebro-2043445986.html

Биржевая цена серебра побила 14-летний рекорд

экономика

весь мир

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Биржевая цена серебра растет в понедельник почти на 2,4%, в ходе торгов показатель впервые за 14 лет превысил отметку в 44 доллара за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 8.50 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,39% относительно предыдущего закрытия - до 43,978 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые с 23 августа 2011 года находился выше 44 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожал на 28,9 доллара, или на 0,78%, - до 3 734,7 доллара за тройскую унцию.

