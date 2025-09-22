https://ria.ru/20250922/sektor-2043462695.html

Жилой сектор в крымском поселке после атаки ВСУ не поврежден

22.09.2025

ПОСЕЛОК ФОРОС (Крым), 22 сен - РИА Новости. Жилой сектор в поселке Форос на южном берегу Крыма после атаки ВСУ не пострадал, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. "Жилой сектор не пострадал. Слава Богу, все хорошо", - сказала Павленко журналистам. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

