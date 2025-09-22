Сараев: компании с госучастием продолжат хорошо выплачивать дивиденды

https://ria.ru/20250922/saraev-2043541042.html
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Государственные структуры хорошо платят дивиденды, вероятность того, что эта тенденция изменится, мала, заявил РИА Новости первый заместитель генерального директора АО "Эксперт РА" Александр Сараев."У государства как акционера есть два мотива стимулировать выплаты дивидендов: пополнение бюджета и повышение инвестпривлекательности госкомпаний, особенно в преддверии реализации большой программы IPO госструктур", – отметил Сараев.Он подчеркнул, что оптимизм инвесторов поддерживается и дальнейшем смягчением денежно-кредитной политики."Даже при не очень высокой скорости снижения “ключа” (ключевой ставки – ред.) можно ожидать, что эффект снижения стоимости фондирования еще на 2-3 подпункта к концу года с текущего уровня при более медленном снижении ставок размещения даст очень существенный положительный эффект с точки зрения роста процентной маржи", – выразил мнение Сараев.Эксперт также прокомментировал результаты SPO (вторичного публичного размещения акций – ред.) ВТБ."Задача привлечь более 80 миллиардов рублей на текущем рынке, конечно, была амбициозной, но оказалась реальной. Причем небывалую активность показали частные инвесторы", – заявил Сараев.Ранее ВТБ объявил итоги SPO, в рамках которого банк привлекает до 84,7 миллиарда рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 180 миллиардов рублей.
