Новые санкции ЕС против России могут коснуться еще одной отрасли - РИА Новости, 22.09.2025
16:39 22.09.2025
Новые санкции ЕС против России могут коснуться еще одной отрасли
Новые санкции ЕС против России могут коснуться еще одной отрасли - РИА Новости, 22.09.2025
Новые санкции ЕС против России могут коснуться еще одной отрасли
Европейский союз намерен ввести ограничения, касающиеся сферы туризма в России, в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщает издание EUObserver. РИА Новости, 22.09.2025
москва
еврокомиссия
россия
евросоюз
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Европейский союз намерен ввести ограничения, касающиеся сферы туризма в России, в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщает издание EUObserver."Будет запрещено оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью на территории России", — говорится в материале.Какие конкретно услуги могут попасть под ограничения, в публикации не уточняется.В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
москва
россия
РИА Новости
Новости
москва, еврокомиссия, россия, евросоюз
Москва, Еврокомиссия, Россия, Евросоюз
Новые санкции ЕС против России могут коснуться еще одной отрасли

EUObserver: новые санкции ЕС против России могут коснуться туризма

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Европейский союз намерен ввести ограничения, касающиеся сферы туризма в России, в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщает издание EUObserver.
"Будет запрещено оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью на территории России", — говорится в материале.
Какие конкретно услуги могут попасть под ограничения, в публикации не уточняется.
В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
