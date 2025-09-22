https://ria.ru/20250922/sanktsii-2043565514.html
Новые санкции ЕС против России могут коснуться еще одной отрасли
Европейский союз намерен ввести ограничения, касающиеся сферы туризма в России, в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщает издание EUObserver. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Европейский союз намерен ввести ограничения, касающиеся сферы туризма в России, в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщает издание EUObserver."Будет запрещено оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью на территории России", — говорится в материале.Какие конкретно услуги могут попасть под ограничения, в публикации не уточняется.В минувшую пятницу глава Еврокомиссии представила предложение по наполнению 19-го пакета европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России уже с начала 2027 года.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
