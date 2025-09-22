https://ria.ru/20250922/sanktsii-2043552998.html

Британия сняла санкции с дочери Евтушенкова

Британия сняла санкции с дочери Евтушенкова - РИА Новости, 22.09.2025

Британия сняла санкции с дочери Евтушенкова

22.09.2025

ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости. Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой, дочери российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, говорится в сообщении британского минфина.Причины снятия санкций не уточняются.Великобритания ввела санкции против Владимира Евтушенкова и его детей - Феликса и Татьяны - в 2023 году. У Татьяны Евтушенковой есть британское гражданство.

великобритания

в мире, великобритания, владимир евтушенков