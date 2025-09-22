Рейтинг@Mail.ru
Датский аэропорт закрыли якобы из-за беспилотников, пишет Reuters - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/samolet-2043626352.html
Датский аэропорт закрыли якобы из-за беспилотников, пишет Reuters
Датский аэропорт закрыли якобы из-за беспилотников, пишет Reuters - РИА Новости, 22.09.2025
Датский аэропорт закрыли якобы из-за беспилотников, пишет Reuters
Датская полиция заявила, что аэропорт столицы Дании Копенгагена закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани, передает агентство... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T22:46:00+03:00
2025-09-22T22:46:00+03:00
в мире
копенгаген
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022336506_0:167:2440:1541_1920x0_80_0_0_6d325e5118d67a5632e8d8367b5297b7.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Датская полиция заявила, что аэропорт столицы Дании Копенгагена закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани, передает агентство Рейтер. "Аэропорт Копенгагена закрыт из-за беспилотников... От двух до четырех "крупных" беспилотников замечено в районе вокруг аэропорта Копенгагена", - передает агентство. Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил, что все взлеты и посадки в аэропорту приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. По меньшей мере 11 рейсов перенаправлены в другие аэропорты, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250922/bespilotnik-2043439102.html
копенгаген
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022336506_271:0:2440:1627_1920x0_80_0_0_c899f664d229631f463960ec567f135d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, копенгаген, дания
В мире, Копенгаген, Дания
Датский аэропорт закрыли якобы из-за беспилотников, пишет Reuters

Reuters: аэропорт Копенгагена закрыли якобы из-за беспилотников

© РИА Новости / Максим Блиновсамолет
самолет - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Датская полиция заявила, что аэропорт столицы Дании Копенгагена закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани, передает агентство Рейтер.
"Аэропорт Копенгагена закрыт из-за беспилотников... От двух до четырех "крупных" беспилотников замечено в районе вокруг аэропорта Копенгагена", - передает агентство.
Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил, что все взлеты и посадки в аэропорту приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. По меньшей мере 11 рейсов перенаправлены в другие аэропорты, говорится в сообщении.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
На подлете к Ярославлю сбили три украинских БПЛА
Вчера, 07:52
 
В миреКопенгагенДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала