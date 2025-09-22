https://ria.ru/20250922/samolet-2043626352.html
Датский аэропорт закрыли якобы из-за беспилотников, пишет Reuters
2025-09-22T22:46:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Датская полиция заявила, что аэропорт столицы Дании Копенгагена закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани, передает агентство Рейтер. "Аэропорт Копенгагена закрыт из-за беспилотников... От двух до четырех "крупных" беспилотников замечено в районе вокруг аэропорта Копенгагена", - передает агентство. Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил, что все взлеты и посадки в аэропорту приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. По меньшей мере 11 рейсов перенаправлены в другие аэропорты, говорится в сообщении.
