В Шереметьево перенесли 13 рейсов на вылет - РИА Новости, 22.09.2025
21:17 22.09.2025
В Шереметьево перенесли 13 рейсов на вылет
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На фоне введения временных ограничений в аэропорту Шереметьево перенесено 13 рейсов на вылет, 6 отменено, на прилет задерживается 40 рейсов по состоянию с 20.00 до 00.00 мск, следует из данных расписания авиагавани, с которым ознакомились РИА Новости.Ранее в понедельник представить Росавиации сообщил, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В самой авиагавани добавили, что в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. При этом в пассажирских терминалах ситуация спокойная.В других московских аэропортах ограничений не вводилось, однако и там наблюдаются задержки. Так, по состоянию с 20.00 до 00.00 мск во "Внуково" задерживаются вылет 6 рейсов и 15 на прилет, 2 борта ушли на другие аэродромы. В аэропорт "Домодедово" задерживаются на прилет 9 рейсов.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На фоне введения временных ограничений в аэропорту Шереметьево перенесено 13 рейсов на вылет, 6 отменено, на прилет задерживается 40 рейсов по состоянию с 20.00 до 00.00 мск, следует из данных расписания авиагавани, с которым ознакомились РИА Новости.
Ранее в понедельник представить Росавиации сообщил, что в аэропорту "Шереметьево" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В самой авиагавани добавили, что в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. При этом в пассажирских терминалах ситуация спокойная.
В других московских аэропортах ограничений не вводилось, однако и там наблюдаются задержки. Так, по состоянию с 20.00 до 00.00 мск во "Внуково" задерживаются вылет 6 рейсов и 15 на прилет, 2 борта ушли на другие аэродромы. В аэропорт "Домодедово" задерживаются на прилет 9 рейсов.
