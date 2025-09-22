Рейтинг@Mail.ru
Росавиация: аэропорты Московского региона отправляют и принимают рейсы - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 22.09.2025 (обновлено: 20:05 22.09.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250922/samolet-2043609489.html
Росавиация: аэропорты Московского региона отправляют и принимают рейсы
Росавиация: аэропорты Московского региона отправляют и принимают рейсы - РИА Новости, 22.09.2025
Росавиация: аэропорты Московского региона отправляют и принимают рейсы
Аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - отправляют и принимают рейсы, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T20:01:00+03:00
2025-09-22T20:05:00+03:00
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - отправляют и принимают рейсы, сообщил представитель Росавиации."В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: аэропорты московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе в целях безусловного обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Росавиация просит доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20250919/sochi-2043102061.html
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Происшествия
Росавиация: аэропорты Московского региона отправляют и принимают рейсы

Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - отправляют и принимают рейсы, сообщил представитель Росавиации.
"В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: аэропорты московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе в целях безусловного обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Росавиация просит доверять только официальным источникам информации.
Самолёт - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Дебошир на борту рейса Стамбул — Казань вынудил самолет сесть в Сочи
19 сентября, 22:57
 
ЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала