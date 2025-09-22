https://ria.ru/20250922/samolet-2043609489.html

Росавиация: аэропорты Московского региона отправляют и принимают рейсы

2025-09-22T20:01:00+03:00

2025-09-22T20:01:00+03:00

2025-09-22T20:05:00+03:00

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

происшествия

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - отправляют и принимают рейсы, сообщил представитель Росавиации."В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: аэропорты московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе в целях безусловного обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Росавиация просит доверять только официальным источникам информации.

жуковский

2025

жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия