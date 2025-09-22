https://ria.ru/20250922/samolet-2043609489.html
Росавиация: аэропорты Московского региона отправляют и принимают рейсы
Росавиация: аэропорты Московского региона отправляют и принимают рейсы - РИА Новости, 22.09.2025
Росавиация: аэропорты Московского региона отправляют и принимают рейсы
Аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - отправляют и принимают рейсы, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T20:01:00+03:00
2025-09-22T20:01:00+03:00
2025-09-22T20:05:00+03:00
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - отправляют и принимают рейсы, сообщил представитель Росавиации."В ответ на некорректные публикации в социальных сетях сообщаю: аэропорты московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе в целях безусловного обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Росавиация просит доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20250919/sochi-2043102061.html
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Происшествия
Росавиация: аэропорты Московского региона отправляют и принимают рейсы
Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы