Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его смерти

Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его смерти - РИА Новости, 22.09.2025

Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его смерти

22.09.2025

херсонская область

владимир сальдо

москва

украина

ГЕНИЧЕСК, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пребывает в добром здравии и в данный момент находится в Москве с рабочей поездкой, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко, комментируя слухи на Украине о его смерти. "Сейчас украинская пропаганда и ее карманные киевские фейкометы в очередной раз хоронят губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Сообщаем, что Владимир Васильевич в данный момент пребывает в добром здравии и находится с рабочей поездкой в Москве", - сказал Василенко. По его словам, сегодня в столице Сальдо подписал "соглашение с Никарагуа".

херсонская область

москва

украина

2025

Новости

херсонская область , владимир сальдо, москва, украина