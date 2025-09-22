Рейтинг@Mail.ru
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его смерти - РИА Новости, 22.09.2025
15:29 22.09.2025
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его смерти
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его смерти - РИА Новости, 22.09.2025
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его смерти
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пребывает в добром здравии и в данный момент находится в Москве с рабочей поездкой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2025
ГЕНИЧЕСК, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пребывает в добром здравии и в данный момент находится в Москве с рабочей поездкой, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко, комментируя слухи на Украине о его смерти. "Сейчас украинская пропаганда и ее карманные киевские фейкометы в очередной раз хоронят губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Сообщаем, что Владимир Васильевич в данный момент пребывает в добром здравии и находится с рабочей поездкой в Москве", - сказал Василенко. По его словам, сегодня в столице Сальдо подписал "соглашение с Никарагуа".
Пресс-служба Сальдо опровергла слухи о его смерти

Пресс-служба Сальдо опровергла разгоняемые на Украине слухи о его смерти

© РИА Новости / Александр Кряжев
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пребывает в добром здравии и в данный момент находится в Москве с рабочей поездкой, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко, комментируя слухи на Украине о его смерти.
"Сейчас украинская пропаганда и ее карманные киевские фейкометы в очередной раз хоронят губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Сообщаем, что Владимир Васильевич в данный момент пребывает в добром здравии и находится с рабочей поездкой в Москве", - сказал Василенко.
По его словам, сегодня в столице Сальдо подписал "соглашение с Никарагуа".
Стела города Херсон
Украинские войска запугивают жителей Херсона, заявил Сальдо
10 сентября, 07:25
 
Херсонская область Владимир Сальдо Москва Украина
 
 
