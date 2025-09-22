https://ria.ru/20250922/saldo-2043525243.html

Киев скрытно утилизирует тела иностранных наемников, заявил Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 22 сен - РИА Новости. Тела иностранных наемников, погибших в рядах ВСУ, киевский режим скрытно утилизирует на оккупированном им правом берегу Херсонской области, либо просто сжигая, либо сбрасывая в Днепр, предварительно лишив их документов и иных опознавательных знаков, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "На оккупированном Киевом правобережье Днепра избавляются от тел погибших наемников. Для того, чтобы их не идентифицировали, и не поймали киевский режим за руку, их утилизируют - либо просто сжигая, либо сбрасывают в Днепр, предварительно лишив их документов и прочих опознавательных знаков", - сказал РИА Новости Сальдо.

