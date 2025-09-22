Рейтинг@Mail.ru
14:33 22.09.2025
Киев скрытно утилизирует тела иностранных наемников, заявил Сальдо
в мире
днепр (река)
херсонская область
киев
владимир сальдо
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК, 22 сен - РИА Новости. Тела иностранных наемников, погибших в рядах ВСУ, киевский режим скрытно утилизирует на оккупированном им правом берегу Херсонской области, либо просто сжигая, либо сбрасывая в Днепр, предварительно лишив их документов и иных опознавательных знаков, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "На оккупированном Киевом правобережье Днепра избавляются от тел погибших наемников. Для того, чтобы их не идентифицировали, и не поймали киевский режим за руку, их утилизируют - либо просто сжигая, либо сбрасывают в Днепр, предварительно лишив их документов и прочих опознавательных знаков", - сказал РИА Новости Сальдо.
Киев скрытно утилизирует тела иностранных наемников, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ скрытно сжигают тела иностранных наемников на правом берегу Днепра

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 22 сен - РИА Новости. Тела иностранных наемников, погибших в рядах ВСУ, киевский режим скрытно утилизирует на оккупированном им правом берегу Херсонской области, либо просто сжигая, либо сбрасывая в Днепр, предварительно лишив их документов и иных опознавательных знаков, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На оккупированном Киевом правобережье Днепра избавляются от тел погибших наемников. Для того, чтобы их не идентифицировали, и не поймали киевский режим за руку, их утилизируют - либо просто сжигая, либо сбрасывают в Днепр, предварительно лишив их документов и прочих опознавательных знаков", - сказал РИА Новости Сальдо.
