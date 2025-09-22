https://ria.ru/20250922/rubl-2043414718.html

Финансист объяснила, когда закончится "остаточное" укрепление рубля

Финансист объяснила, когда закончится "остаточное" укрепление рубля - РИА Новости, 22.09.2025

Финансист объяснила, когда закончится "остаточное" укрепление рубля

Укрепление рубля на фоне решения Банка России по ставке и приемлемых с точки зрения экспортных доходов сырьевых цен будет недолгим. В октябре оно сменится... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T02:17:00+03:00

2025-09-22T02:17:00+03:00

2025-09-22T02:17:00+03:00

экономика

рэу имени г. в. плеханова

центральный банк рф (цб рф)

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

рубль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Укрепление рубля на фоне решения Банка России по ставке и приемлемых с точки зрения экспортных доходов сырьевых цен будет недолгим. В октябре оно сменится очередным падением, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева."Решение Банка России снизить ставку на 1, а не на 2 процентных пункта, как все ожидали, поддержало рубль. Кроме того, на руку ему сыграло изменение конъюнктуры сырьевых рынков. В последние недели мы наблюдаем некоторое восстановление экспортных поступлений за счет стабилизации цен на нефть и газ и выстраиванию новых логистических цепочек", — отметила она.Тем не менее, в октябре будут преобладать негативные факторы, которые носят более долгосрочный характер. Среди них проблемы в экономике, рост цен, геополитическая неопределенность. К ним добавятся традиционный для осени рост спроса на валюту со стороны импортеров и обсуждение параметров бюджета на ближайшую трехлетку.На этом фоне ожидается повышенная волатильность в районе 90-105 рублей за доллар. В какую сторону качнется маятник, зависит от экспортных поступлений, эффективности мер валютного регулирования ЦБ и внешней политики, заключила Асяева.

https://ria.ru/20250920/rubli-2043109013.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рэу имени г. в. плеханова, центральный банк рф (цб рф), ситуация с курсами валют и ценами на нефть, рубль