Рубио встретился с президентом Сирии в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник провёл в Нью-Йорке встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, говорится в обнародованном в понедельник заявлении госдепартамента. По данным ведомства, стороны обсудили приоритеты США в Сирии, включая борьбу с терроризмом, усилия по поиску пропавших американцев, а также значение сирийско-израильских отношений для региональной безопасности. "Госсекретарь подчеркнул, что у Сирии есть возможность построить стабильное и суверенное государство после исторического решения президента Трампа о снятии санкций в отношении сирийского народа", — отметили в американском дипведомстве.
