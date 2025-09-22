Рейтинг@Mail.ru
Рубио встретился с президентом Сирии в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rubio-2043625004.html
Рубио встретился с президентом Сирии в Нью-Йорке
Рубио встретился с президентом Сирии в Нью-Йорке - РИА Новости, 22.09.2025
Рубио встретился с президентом Сирии в Нью-Йорке
Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник провёл в Нью-Йорке встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, говорится в обнародованном в... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T22:33:00+03:00
2025-09-22T22:33:00+03:00
в мире
сирия
сша
нью-йорк (город)
марко рубио
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник провёл в Нью-Йорке встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, говорится в обнародованном в понедельник заявлении госдепартамента. По данным ведомства, стороны обсудили приоритеты США в Сирии, включая борьбу с терроризмом, усилия по поиску пропавших американцев, а также значение сирийско-израильских отношений для региональной безопасности. "Госсекретарь подчеркнул, что у Сирии есть возможность построить стабильное и суверенное государство после исторического решения президента Трампа о снятии санкций в отношении сирийского народа", — отметили в американском дипведомстве.
https://ria.ru/20250716/ssha-2029520564.html
сирия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bb950f65150a0b1deb084b54b22f0492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, нью-йорк (город), марко рубио, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, США, Нью-Йорк (город), Марко Рубио, Ахмед аш-Шараа
Рубио встретился с президентом Сирии в Нью-Йорке

Госсекретарь США Рубио провел в Нью-Йорке встречу с президентом Сирии аш-Шараа

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник провёл в Нью-Йорке встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, говорится в обнародованном в понедельник заявлении госдепартамента.
По данным ведомства, стороны обсудили приоритеты США в Сирии, включая борьбу с терроризмом, усилия по поиску пропавших американцев, а также значение сирийско-израильских отношений для региональной безопасности.
«
"Госсекретарь подчеркнул, что у Сирии есть возможность построить стабильное и суверенное государство после исторического решения президента Трампа о снятии санкций в отношении сирийского народа", — отметили в американском дипведомстве.
Израильский авиаудар по Дамаску - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
США озабочены ударами Израиля по Сирии, заявил Рубио
16 июля, 17:04
 
В миреСирияСШАНью-Йорк (город)Марко РубиоАхмед аш-Шараа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала