На панихиду по Кирку приехала вся администрация США, заявил Рубио

00:05 22.09.2025 (обновлено: 00:11 22.09.2025)
в мире
аризона
сша
чарли кирк
марко рубио
ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Американская администрация в полном составе приехала на панихиду по убитому политику и активисту Чарли Кирку на спортивную арену State Farm в штате Аризона, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Посмотрите вокруг. Здесь около сотни тысяч людей. Здесь президент Соединенных Штатов и весь его кабинет министров", - сказал Рубио, выступая с трибуны стадиона.
в мире, аризона, сша, чарли кирк, марко рубио
В мире, Аризона, США, Чарли Кирк, Марко Рубио
© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mandel Ngan
ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Американская администрация в полном составе приехала на панихиду по убитому политику и активисту Чарли Кирку на спортивную арену State Farm в штате Аризона, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Посмотрите вокруг. Здесь около сотни тысяч людей. Здесь президент Соединенных Штатов и весь его кабинет министров", - сказал Рубио, выступая с трибуны стадиона.
Белый дом: победа Трампа стала возможной благодаря "армии" Кирка
В миреАризонаСШАЧарли КиркМарко Рубио
 
 
