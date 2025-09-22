https://ria.ru/20250922/rubio-2043413211.html
На панихиду по Кирку приехала вся администрация США, заявил Рубио
На панихиду по Кирку приехала вся администрация США, заявил Рубио - РИА Новости, 22.09.2025
На панихиду по Кирку приехала вся администрация США, заявил Рубио
Американская администрация в полном составе приехала на панихиду по убитому политику и активисту Чарли Кирку на спортивную арену State Farm в штате Аризона
ФИНИКС (США), 22 сен - РИА Новости. Американская администрация в полном составе приехала на панихиду по убитому политику и активисту Чарли Кирку на спортивную арену State Farm в штате Аризона, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Посмотрите вокруг. Здесь около сотни тысяч людей. Здесь президент Соединенных Штатов и весь его кабинет министров", - сказал Рубио, выступая с трибуны стадиона.
