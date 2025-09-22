https://ria.ru/20250922/rossiya-2043622045.html
Авиакомпания Победа корректирует расписание
Авиакомпания Победа корректирует расписание - РИА Новости, 22.09.2025
Авиакомпания Победа корректирует расписание
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание на фоне ограничений на полеты в центральной России, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T21:58:00+03:00
2025-09-22T21:58:00+03:00
2025-09-22T22:16:00+03:00
россия
происшествия
победа (авиакомпания)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737760519_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_c24cf7ada1c1e5028aad4c29d722ae6c.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание на фоне ограничений на полеты в центральной России, сообщила пресс-служба перевозчика."В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной части России "Победа" корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или направлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.Авиакомпания просит клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт. Это можно сделать через бот "Витю", отправив ему номер рейса, на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании, а также в SMS по контактному номеру телефона, указанному при бронировании."Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании", - добавили в "Победе"
https://ria.ru/20250922/samolet-2043621662.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737760519_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_55f2dcd516a372a248eefeb39e3faca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, победа (авиакомпания)
Россия, Происшествия, Победа (авиакомпания)
Авиакомпания Победа корректирует расписание
Победа корректирует расписание из-за ограничений на полеты в центральной России
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание на фоне ограничений на полеты в центральной России, сообщила пресс-служба перевозчика.
"В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной части России
"Победа" корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или направлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.
Авиакомпания просит клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт. Это можно сделать через бот "Витю", отправив ему номер рейса, на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании, а также в SMS по контактному номеру телефона, указанному при бронировании.
"Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании", - добавили в "Победе"