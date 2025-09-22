Рейтинг@Mail.ru
21:58 22.09.2025 (обновлено: 22:16 22.09.2025)
Авиакомпания Победа корректирует расписание
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание на фоне ограничений на полеты в центральной России, сообщила пресс-служба перевозчика."В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной части России "Победа" корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или направлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.Авиакомпания просит клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт. Это можно сделать через бот "Витю", отправив ему номер рейса, на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании, а также в SMS по контактному номеру телефона, указанному при бронировании."Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании", - добавили в "Победе"
россия, происшествия, победа (авиакомпания)
Россия, Происшествия, Победа (авиакомпания)
Самолеты авиакомпании "Победа". Архивное фото
Заголовок открываемого материала