Авиакомпания Победа корректирует расписание

Авиакомпания Победа корректирует расписание

2025-09-22T21:58:00+03:00

2025-09-22T21:58:00+03:00

2025-09-22T22:16:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание на фоне ограничений на полеты в центральной России, сообщила пресс-служба перевозчика."В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной части России "Победа" корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны или направлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.Авиакомпания просит клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт. Это можно сделать через бот "Витю", отправив ему номер рейса, на сайте аэропорта вылета, на электронной почте, указанной при бронировании, а также в SMS по контактному номеру телефона, указанному при бронировании."Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании", - добавили в "Победе"

