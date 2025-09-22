https://ria.ru/20250922/rossiya-2043620885.html
Захарова отреагировала на запрет фильма Гайдая в Молдавии
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на запрет советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" в Молдавии в рамках обеспечения властями "информационной безопасности граждан". "Демократия по Санду", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Вице-председатель совета по телерадиовещанию Молдавии Анета Гонца 15 сентября заявила, что любой аудиовизуальный контент из России является пропагандой. В воскресенье вечером жители не смогли увидеть фильм "Иван Васильевич меняет профессию", который должен был показывать телеканал "Мосфильм HD". Вместо этого они увидели синий экран с предупреждением, что ретрансляция временно приостановлена в соответствии с 4 пунктом 17 статьи Кодекса об аудиовизуальных услугах. Указанная статья гласит, что в целях защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности запрещено ретранслировать "аудиовизуальные телевизионные и радиовещательные программы с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием" из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Та же статья запрещает ретрансляцию программ и фильмов из всех стран, если они "отрицают военные преступления и преступления против человечества или разжигают ненависть". При этом в законе специально подчеркивается, что под запрет не попадают российские или советские фильмы, если в них нет милитаристского контента. Парламент Молдавии в июне 2022 года одобрил закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. Подобный проект уже принимался в 2017 году, но тогда он был направлен на борьбу с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим военным или политическим содержанием.
В воскресенье вечером жители не смогли увидеть фильм "Иван Васильевич меняет профессию", который должен был показывать телеканал "Мосфильм HD". Вместо этого они увидели синий экран с предупреждением, что ретрансляция временно приостановлена в соответствии с 4 пунктом 17 статьи Кодекса об аудиовизуальных услугах. Указанная статья гласит, что в целях защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности запрещено ретранслировать "аудиовизуальные телевизионные и радиовещательные программы с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием" из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Та же статья запрещает ретрансляцию программ и фильмов из всех стран, если они "отрицают военные преступления и преступления против человечества или разжигают ненависть". При этом в законе специально подчеркивается, что под запрет не попадают российские или советские фильмы, если в них нет милитаристского контента.
Парламент Молдавии в июне 2022 года одобрил закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. Подобный проект уже принимался в 2017 году, но тогда он был направлен на борьбу с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим военным или политическим содержанием.