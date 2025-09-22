Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе продолжают работу по отражению атаки воздушных целей
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 22.09.2025
В Севастополе продолжают работу по отражению атаки воздушных целей
В Севастополе продолжают работу по отражению атаки воздушных целей - РИА Новости, 22.09.2025
В Севастополе продолжают работу по отражению атаки воздушных целей
Военные продолжают работу по отражению атаки воздушных целей на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Военные продолжают работу по отражению атаки воздушных целей на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи в Севастополе. "Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей. Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
севастополь
безопасность, севастополь, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе продолжают работу по отражению атаки воздушных целей

Развожаев: в Севастополе продолжают работу по отражению атаки воздушных целей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Военные продолжают работу по отражению атаки воздушных целей на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи в Севастополе.
"Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей. Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине
 
 
