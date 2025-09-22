https://ria.ru/20250922/rossiya-2043619075.html

В Севастополе продолжают работу по отражению атаки воздушных целей

22.09.2025

Военные продолжают работу по отражению атаки воздушных целей на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Военные продолжают работу по отражению атаки воздушных целей на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи в Севастополе. "Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей. Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

