В Севастополе продолжают работу по отражению атаки воздушных целей

Военные продолжают работу по отражению атаки воздушных целей на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Военные продолжают работу по отражению атаки воздушных целей на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили две воздушные цели над морской акваторией и вблизи Качи в Севастополе. "Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей. Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
